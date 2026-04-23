Dopo un lungo periodo di riabilitazione a causa di un infortunio, il portiere torna in campo e si presenta con un intervento decisivo durante una partita. Le sue parole sottolineano la volontà di riprendersi e affrontare con fiducia le sfide future. La partita si svolge nel grossetano e rappresenta un momento importante per l’atleta, che ha superato le difficoltà legate all’incidente.

Grosseto, 23 aprile 2026 – Alessandro Balassone: la parata più bella dopo l’incubo dello scorso anno. Il calcio, a volte, non è solo una questione di punti, ma di chilometri percorsi nel buio per ritrovare la luce. La parabola di Alessandro Balassone, portiere classe 2006, ha vissuto il suo capitolo più emozionante domenica scorsa, quando ha difeso i pali del Belvedere Grosseto nel campionato di Eccellenza per la prima volta: un esordio da titolare a 18 anni dopo che lo scorso anno il fato si era messo di mezzo tra lui e la sua passione per il calcio. Per chi era presente domenica allo stadio contro il Real Forte Querceta, quella maglia da titolare non era solo una scelta tecnica, ma il coronamento di una rinascita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esempio di volontà e ottimismo, Alessandro torna in campo dopo l’infortunio: “Ha ’parato’ anche il destino”

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