Rudiger gratis all’Inter adesso cambia tutto | firma in arrivo

L’Inter sta per annunciare la firma di Antonio Rudiger, che arriva a parametro zero dal Real Madrid. Il difensore tedesco, in scadenza di contratto con il club spagnolo, ha già giocato in Serie A con la Roma tra il 2015 e il 2017. La trattativa è stata confermata da fonti vicine al club, e l’accordo dovrebbe essere ufficializzato a breve. Rudiger rappresenta un rinforzo importante in difesa per i nerazzurri.

L’Inter si è mossa per Antonio Rudiger, come svelato in esclusiva da Calciomercato.it. Un sondaggio, una richiesta di informazioni con chi rappresenta il difensore tedesco in scadenza con il Real Madrid e con un passato nella nostra Serie A, alla Roma. L’Inter cerca anche un profilo di esperienza per rinforzare un reparto arretrato che si appresta a perdere dei pezzi importanti – anche se non soprattutto per lo spogliatoio – quali Acerbi e Darmian. Per de Vrij è da vedere, il suo agente parla con Ausilio per un possibile rinnovo. Rudiger piace ad Ausilio dai tempi dello Stoccarda. Negli ultimi due anni, specie nell’ultimissimo è stato diverso tempo indisponibile causa problemi fisici, tuttavia il suo valore e la sua esperienza ad altissimi livelli restano indiscutibili. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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