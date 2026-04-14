Thuram Inter i gol che allontanano l’addio | adesso cambia tutto! La posizione del club

L’Inter sta valutando il futuro di Marcus Thuram, con il giocatore che ha segnato alcuni gol chiave nelle ultime partite. Questi risultati hanno influito sulla posizione del club riguardo alla permanenza dell’attaccante francese, che fino a poco tempo fa sembrava vicino a lasciare la squadra. La situazione si sta evolvendo, portando a un cambiamento nelle decisioni prese dall’Inter sul suo eventuale rinnovo o cessione.

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