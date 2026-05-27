Rubano gioielli per 2mila euro a Cortona | fermate perché hanno sottovalutato il livello di pettegolezzo dei dipendenti
Due persone sono state fermate dopo aver rubato gioielli per circa 2.000 euro in una gioielleria di Cortona. I ladri avevano pianificato di entrare come clienti, distrarre il personale e arraffare alcuni pezzi prima di fuggire. Tuttavia, hanno sottovalutato il livello di pettegolezzo tra i dipendenti, che ha portato alla loro identificazione e al fermo. La polizia ha recuperato parte della refurtiva e ha arrestato i sospetti.
Pensavano di aver studiato il colpo perfetto. Entrare in gioielleria come normali clienti, distrarre il titolare, arraffare alcuni gioielli e sparire nel nulla. Un piano quasi impeccabile, se non fosse stato per l’ostacolo più imprevedibile di tutti: i colleghi del negozio. Due donne di 42 e 32 anni, provenienti dalla provincia di Salerno, sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Cortona dopo aver sottratto monili in oro per circa 2mila euro da una gioielleria nei pressi della stazione di Terontola. Secondo la ricostruzione, mentre una impegnava il titolare con domande, richieste e probabilmente la classica frase “sto solo dando un’occhiata”, l’altra avrebbe fatto sparire diversi preziosi con una destrezza degna di una gara olimpica. 🔗 Leggi su Lortica.it
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