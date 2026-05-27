Rubano gioielli per 2mila euro a Cortona | fermate perché hanno sottovalutato il livello di pettegolezzo dei dipendenti

Notizia in breve

Due persone sono state fermate dopo aver rubato gioielli per circa 2.000 euro in una gioielleria di Cortona. I ladri avevano pianificato di entrare come clienti, distrarre il personale e arraffare alcuni pezzi prima di fuggire. Tuttavia, hanno sottovalutato il livello di pettegolezzo tra i dipendenti, che ha portato alla loro identificazione e al fermo. La polizia ha recuperato parte della refurtiva e ha arrestato i sospetti.