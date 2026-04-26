Nella mattinata del 26 aprile, due gioiellerie situate a circa venti metri di distanza a Roccaporena sono state prese di mira da un gruppo di ladri. Gli episodi si sono svolti in poco più di due ore, durante le quali sono stati sottratti gioielli per un valore superiore ai 50.000 euro. Uno dei negozi, oltre a vendere gioielli, aveva anche una licenza per tabacchi.

Cascia, 26 aprile 2026 – Un blitz “chirurgico“. Due ore scarse per svaligiare due gioiellerie, una delle quali con licenza per tabacchi, a distanza di venti metri una dall’altra. Bottino ancora da quantificare con esattezza, ma che di certo non è inferiore ai 50mila euro. Senza considerare i danni “materiali“ ai negozi, da uno dei quali è stata smurata anche la cassaforte. Roccaporena, la frazione di Cascia dove è nata Santa Rita e che ospita ogni anno migliaia e migliaia di pellegrini, è stata presa di mira da una banda di ladri. Ancora. Perché non è la prima volta che vengono svaligiati negozi, case (anche quella del sindaco!) o che fanno capolino i truffatori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ladri rubano i gioielli di Santa Rita. Doppio blitz a Roccaporena. Il bottino supera i 50mila euro

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