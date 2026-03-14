Rubano al Tigotà ma vengono fermate dai carabinieri | in auto avevano 2.500 euro di prodotti rubati

Tre donne sono state fermate dai carabinieri a Borgomanero mentre tentavano di allontanarsi in auto con 2.500 euro di prodotti rubati dal negozio Tigotà. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, poco dopo il furto, e le donne sono state denunciate per furto e ricettazione. Durante il controllo, è stato trovato il materiale rubato nascosto nell’auto.

É successo nei giorni scorsi a Borgomanero. Denunciate per furto e ricettazione tre donne Sono accusate di furto e ricettazione le tre donne denunciate dai carabinieri a Borgomanero. Le tre sono state fermate nel pomeriggio di giovedì 12 marzo fuori dal Tigotà, dove avevano appena rubato alcuni prodotti, mentre cercavano di allontanarsi a bordo di un'auto. Sottoposte a controllo, all'interno della loro auto i militari hanno trovato i prodotti rubati all'interno del Tigotà oltre ad altra merce di sospetta provenienza illecita, tra cui cosmetici e articoli di bigiotteria, verosimilmente provento di furti commessi in altri negozi della zona, per un valore complessivo di circa 2. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Fermati e perquisiti: avevano in auto cellulari e prodotti rubatiScattate a Gaeta quattro denunce per ricettazione e tre fogli di via obbligatori.

Tentano di rubare prodotti per 500 euro in supermarket: fermateTempo di lettura: 2 minutiLa Stazione Carabinieri di Montefusco, coadiuvata dall’Aliquota Operativa di Mirabella Eclano, ha deferito in stato di...