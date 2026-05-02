Ruba occhiali da sole per un valore di oltre mille euro arrestata ladra maldestra

Una donna è stata arrestata dopo aver tentato di rubare sei paia di occhiali da sole per un valore totale di circa 1.200 euro. Durante il tentativo di furto, il suo comportamento è stato considerato maldestro e ha attirato l’attenzione del personale di sicurezza, che ha chiamato le forze dell'ordine. La donna è stata fermata e condotta in commissariato.

Ha provato a rubare sei paia di occhiali del valore di 1.200 euro circa, ma il suo maldestro tentativo è stato scoperto. Una 40enne, di origine polacca, è stata denunciata per furto dagli agenti delle volanti della questura di Catania che, nei giorni scorsi, hanno raccolto la richiesta di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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