Borgo Palazzo rubata l’auto di Nicola Viscardi davanti al suo negozio | il video del ladro sui social

A Borgo Palazzo, un’auto è stata rubata davanti a un negozio di un dirigente del Duc di Bergamo. Le immagini di sorveglianza mostrano un uomo vestito di scuro con volto coperto da un cappello mentre forza il veicolo. Il fatto è stato condiviso sui social, attirando l’attenzione sulla scena ripresa dalle telecamere di sicurezza. La polizia sta indagando sull’episodio e ha acquisito il video come prova.

Bergamo. Nelle immagini un uomo vestito completamente di scuro, con il volto nascosto da un cappello, forza l’auto di Nicola Viscardi, dirigente del Duc di Bergamo. Il furto si è verificato nella notte tra il 23 e il 24 aprile in Borgo Palazzo davanti a Ottica Skandia, attività di proprietà di Viscardi, un’area ben illuminata e coperta da sistemi di videosorveglianza. “Non hanno più paura di nulla”, commenta amaro il titolare. Le telecamere hanno ripreso la scena e il filmato è stato diffuso sui social dallo stesso Viscardi: “Addio Rav4, è stato bello. Se qualcuno la vedesse in giro.”. Il veicolo, di colore scuro, è targato GJ596BX. Per il furto è stata sporta denuncia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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