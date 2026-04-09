Noto ristorante giapponese assaltato di notte | le immagini del ladro in azione - VIDEO
Nella notte, un ristorante giapponese situato nel centro di Frattamaggiore è stato oggetto di un furto. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un uomo mentre entra nel locale e mette in atto un furto. La scena è stata catturata dalle immagini, che mostrano i movimenti del ladro all’interno del ristorante. L’attività commerciale ha subito danni a causa dell’episodio, che si aggiunge ad altri simili verificatisi nella zona.
Ancora un’attività commerciale presa di mira dai ladri a Frattamaggiore. L’ultimo bersaglio è il ristorante "Sushi Appeal", violato nel cuore della notte da un bandito, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. “Le immagini che mi ha inviato il titolare del Sushi Appeal sono l’ennesimo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Le immagini della grandinata nella notte (VIDEO)Si è tinta di bianco, fuori stagione, questa notte parte della provincia di Napoli.
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