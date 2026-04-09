Noto ristorante giapponese assaltato di notte | le immagini del ladro in azione - VIDEO

Nella notte, un ristorante giapponese situato nel centro di Frattamaggiore è stato oggetto di un furto. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un uomo mentre entra nel locale e mette in atto un furto. La scena è stata catturata dalle immagini, che mostrano i movimenti del ladro all’interno del ristorante. L’attività commerciale ha subito danni a causa dell’episodio, che si aggiunge ad altri simili verificatisi nella zona.