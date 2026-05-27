La Mascagni Academy ha organizzato due concerti di musica lirica nelle Rsa Pascoli e Villa Serena, coinvolgendo gli ospiti delle strutture. È la prima volta che la musica classica viene portata in questi contesti, creando un momento di incontro tra cultura e sociale. Gli eventi si sono svolti nei giorni scorsi, offrendo agli ospiti un’esperienza musicale dal vivo. La performance ha coinvolto i presenti, che hanno potuto ascoltare brani lirici interpretati dal vivo.

La cultura incontra il sociale e accade qualcosa di raro, prezioso e straordinario. Nei giorni scorsi la Mascagni Academy ha portato per la prima volta la musica lirica a chi altrimenti non avrebbe potuto raggiungerla, con due concerti all'interno delle Rsa Pascoli e Villa Serena andati in scena. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paolo Martini incanta Casa Serena: la musica che emoziona il cuoreIl cantautore Paolo Martini ha tenuto un concerto presso Casa Serena, coinvolgendo gli ospiti con la sua musica dal vivo.

Tra mito e musica, gli Amici della Lirica celebrano i BeatlesSabato 9 maggio 2026 alle 17, gli Amici della Lirica organizzano uno spettacolo intitolato “Chiedi chi erano i Beatles”.

Temi più discussi: Rsa Pascoli e Villa Serena, la musica lirica della Mascagni Academy incanta gli ospiti; La lirica della Mascagni Academy incanta gli ospiti delle RSA Pascoli e Villa Serena; Livorno, la lirica che arriva nelle RSA: due concerti tra emozione e partecipazione; La lirica entra nelle RSA: musica e emozioni a Pascoli e Villa Serena.

Settimana della solidarietà. L’incontro alla Villa PascoliBARGA - La Settimana della solidarietà va avanti con i consueti incontri ed eventi. Tra questi, lunedì scorso, al pomeriggio, l’incontro con gli ospiti ... giornaledibarga.it

Rsa Pascoli sorvegliata speciale L’applicazione monitora gli ospitiLa struttura è stata selezionata per il Progetto pilota regionale. L’app #inRSAsicura è una sorta. di diario clinico quotidiano Al fine di supportare la sorveglianza clinico-assistenziale degli ospiti ... lanazione.it