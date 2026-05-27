Rsa Pascoli e Villa Serena la musica lirica della Mascagni Academy incanta gli ospiti
La Mascagni Academy ha organizzato due concerti di musica lirica nelle Rsa Pascoli e Villa Serena, coinvolgendo gli ospiti delle strutture. È la prima volta che la musica classica viene portata in questi contesti, creando un momento di incontro tra cultura e sociale. Gli eventi si sono svolti nei giorni scorsi, offrendo agli ospiti un’esperienza musicale dal vivo. La performance ha coinvolto i presenti, che hanno potuto ascoltare brani lirici interpretati dal vivo.
La cultura incontra il sociale e accade qualcosa di raro, prezioso e straordinario. Nei giorni scorsi la Mascagni Academy ha portato per la prima volta la musica lirica a chi altrimenti non avrebbe potuto raggiungerla, con due concerti all'interno delle Rsa Pascoli e Villa Serena andati in scena. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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La musica arriva dove le emozioni sanno ancora fermarsi ad ascoltare. Due soprano della Mascagni Academy hanno portato la loro voce alla RSA Pascoli, regalando un pomeriggio di ascolto, emozioni condivise e incontri tra generazioni. Perché la musica facebook
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