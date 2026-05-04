Tra mito e musica gli Amici della Lirica celebrano i Beatles

Sabato 9 maggio 2026 alle 17, gli Amici della Lirica organizzano uno spettacolo intitolato “Chiedi chi erano i Beatles”. L’evento combina musica e narrazione, mostrando come le canzoni dei The Beatles siano considerate parte del repertorio della musica classica. L’iniziativa si svolge in un contesto che unisce tradizione lirica e cultura pop, creando un collegamento tra due mondi diversi.

Sabato 9 maggio 2026, alle ore 17 gli Amici della Lirica propongono uno spettacolo che unisce tradizione musicale e mito: “Chiedi chi erano i Beatles”Un viaggio tra musica e racconto che dimostra come il repertorio dei The Beatles sia ormai entrato nella dimensione della musica “classica”.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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