Rsa e malattie psichiatriche | il Tribunale di Roma condanna la regione Lazio a restituire le rette a un paziente
Il Tribunale di Roma ha condannato la regione Lazio a restituire le rette pagate da un paziente durante un ricovero in RSA per gravi patologie psichiatriche. La decisione riguarda specificamente i casi di malattie psichiatriche e riguarda le somme versate dai pazienti. La sentenza stabilisce che la regione deve restituire le spese sostenute in tali circostanze. La questione riguarda il pagamento delle rette da parte di pazienti con patologie psichiatriche ricoverati in strutture residenziali assistenziali.
La regione Lazio è tenuta alla restituzione delle ratte pagate dai pazienti nei casi di ricovero in rsa per gravi patologie psichiatriche. È questa la sintesi della storica sentenza del Tribunale di Roma con la quale, in pratica, si ridefinisce il perimetro della responsabilità nel sistema. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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