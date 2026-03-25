Regione Lazio bufera su un'altra nomina illegittima | Tribunale del Lavoro la condanna a pagare 65mila euro

Un tribunale del lavoro ha condannato un ente pubblico a pagare 65.000 euro per una nomina ritenuta illegittima. La decisione si riferisce a un’altra assunzione di un dirigente considerata immotivata, con il giudice che ha stabilito un risarcimento in favore del candidato escluso. La vicenda riguarda una procedura di selezione contestata dall’aspirante dirigente.

Il tribunale del lavoro riconosce come immotivata la nomina di un altro dirigente e dispone il risarcimento per il candidato escluso. È il terzo caso in due mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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