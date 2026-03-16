La famiglia non doveva pagare la retta dell’Rsa Malato di demenza risarcito | il tribunale condanna Regione e Asl

Un tribunale ha stabilito che la famiglia di un paziente affetto da demenza non doveva sostenere i costi della retta dell’RSA. La decisione riguarda la Regione e l’ASL coinvolte nel procedimento. La vicenda riguarda persone che, per assistere i propri cari in strutture residenziali, hanno dovuto vendere proprietà o utilizzare tutti i risparmi accumulati nel tempo.

Firenze, 16 marzo 2026 - C’è chi è costretto a vendere la casa e chi ha speso i risparmi di tutta una vita per fare assistere genitori o familiari in Rsa quando a casa non è possibile. In molti casi, però, non si dovrebbe tirare fuori neppure un centesimo. Una sentenza che si inserisce in un orientamento ormai consolidato: il Tribunale di Firenze ha condannato la Rsa San Lorenzo del Consorzio Zenit, la Regione Toscana e l’Asl Toscana centro a rimborsare oltre 25mila euro alla famiglia di Piero Gargiulo, paziente affetto da grave demenza a seguito di un ictus, poi scomparso nel luglio 2023. Una vittoria per le famiglie. E’ una vittoria per le famiglie dei malati di demenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La famiglia non doveva pagare la retta dell’Rsa”. Malato di demenza risarcito: il tribunale condanna Regione e Asl Articoli correlati Maternità e lavoro pubblico, il Tribunale di Taranto condanna la ASL per discriminazione di genereUna sentenza destinata ad aprire un importante dibattito nel pubblico impiego arriva dalla sezione Lavoro del Tribunale di Taranto. Padre malato di demenza uccide la figlia a martellateTragedia familiare nel primo pomeriggio di ieri a Castelnuovo Rangone, nel Modenese. Tutti gli aggiornamenti su La famiglia non doveva pagare la retta... Discussioni sull' argomento La famiglia non doveva pagare la retta dell’Rsa. Malato di demenza risarcito: il tribunale condanna Regione e Asl; Il ruolo delle cure palliative nell’Alzheimer; Cinquantenne maltratta il papà anziano malato: ora per lui inizia un percorso di giustizia riparativa; La Pastorale della Salute: il volto umano della nostra Chiesa. La famiglia non doveva pagare la retta dell’Rsa. Malato di demenza risarcito: il tribunale condanna Regione e AslLa sentenza obbliga a rifondere 25mila euro alla famiglia dell’anziano che non doveva pagare la quota sociale. Il legale Franchi: I principi della Cassazione stanno diventando patrimonio comune della ... lanazione.it La trasmissione televisiva della partita di calcio ha un ritardo di circa 45 secondi rispetto al "live" che si può ascoltare nella radio FM. Il vero malato lo riconosci perché spegne l'audio della tv e ascolta la radio che gli risparmia alcuni secondi di sofferenza. facebook Mohamed, bambino di #Gaza malato di leucemia: negati i permessi per curarsi. #inonda x.com