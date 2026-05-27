Roy Paci suona con i Playa Desnuda | a Villa Vicentina l' anteprima live del nuovo video
Mercoledì alle 19, si terrà un’anteprima live del nuovo video musicale intitolato “Espinita”, che sarà pubblicato ufficialmente giovedì 28 maggio alle 12 su YouTube. L’evento si svolgerà a Villa Vicentina e vedrà la partecipazione di Roy Paci insieme ai Playa Desnuda. La performance rappresenta un’anteprima esclusiva prima del lancio ufficiale del video.
Si chiama “Espinita” e uscirà giovedì 28 maggio (alle ore 12.00 su YouTube), con un’anteprima live mercoledì 27 alle 19.30 all’azienda Borc Dodòn di Villa Vicentina: è il nuovo videoclip dei Playa Desnuda, band friulana sulla scena da oltre vent’anni, che ritorna a pubblicare canzoni con la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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