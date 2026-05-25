Il video di “Espinita” sarà pubblicato giovedì 28 maggio alle 12 su YouTube, con un’anteprima live prevista per mercoledì 27 alle 19. La canzone è di Playa Desnuda e Roy Paci.

Si chiama “ Espinita ” e uscirà giovedì 28 maggio (alle ore 12.00 su YouTube), con un’anteprima live mercoledì 27 alle 19.30 all’azienda Borc Dodòn di Villa Vicentina (UD): è il nuovo videoclip dei Playa Desnuda, band friulana sulla scena da oltre vent’anni, che ritorna a pubblicare canzoni con la miscela di ska, reggae e ritmi latineggianti che la caratterizza da sempre, ma segnando stavolta delle collaborazioni davvero rilevanti. A suonare e cantare nel brano con i “Playa” è infatti nientemeno che Roy Paci, trombettista siciliano che vanta una carriera ultratrentennale e centinaia di collaborazioni (Macaco, Manu Chao, Mike Patton e Capossela, tra gli altri) e che qui celebra ancora una volta l’affinità artistica e l’ormai lungo rapporto di amicizia con i friulani e in particolare con il loro leader Michele Poletto. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - PLAYA DESNUDA e ROY PACI: 28 maggio esce il video di “Espinita”

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