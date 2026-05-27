Africa Unite live a Festintenda con l' anteprima del nuovo ep

Gli Africa Unite tornano live con nuovi brani e una data in Friuli. La storica band reggae italiana si esibirà sabato 30 maggio a Mortegliano, nell'ambito del Festintenda Reggae&Love Festival, con apertura cancelli alle ore 18 in via Ferraria a Chiassiellis, nell'ex area demaniale. Il concerto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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