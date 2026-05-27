Africa Unite live a Festintenda con l' anteprima del nuovo ep

Da udinetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli Africa Unite tornano dal vivo con nuovi brani e si esibiranno sabato 30 maggio a Mortegliano, in Friuli, nel corso del Festintenda Reggae&Love Festival. La band reggae italiana aprirà i cancelli alle 18 in via Ferraria a Chiassiellis, nell’ex area demaniale. L’evento include anche l’anteprima del nuovo EP della band.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli Africa Unite tornano live con nuovi brani e una data in Friuli. La storica band reggae italiana si esibirà sabato 30 maggio a Mortegliano, nell'ambito del Festintenda Reggae&Love Festival, con apertura cancelli alle ore 18 in via Ferraria a Chiassiellis, nell'ex area demaniale. Il concerto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

U2, nuovo ep ‘Easter Lily’ fuori a sorpresa con 6 ineditiOggi è stato pubblicato senza preavviso l’EP “Easter Lily” degli U2, contenente sei tracce inedite.

Plasma torna con il suo nuovo EP, “Perdigiorno” in uscita venerdì 8 maggioIl cantante noto per la sua partecipazione all’ultima edizione del talent show pubblica il suo nuovo EP intitolato “Perdigiorno”, disponibile da...

Temi più discussi: L’avventura dei Circus Punk. Il rock della band brianzola e il reggae degli Africa Unite producono ’Colla a caldo’; Da Livorno a Gaza, Luti e Bunna in One love again: Musica per l’ospedale; Estate in musica al 752 Heineken Pub: il programma live di giugno al Porto Antico.

Africa Unite, un live speciale tra 40+1 anni di storia e Non è FortunaIl più longevo e rappresentativo gruppo reggae italiano, dopo aver portato sui palchi italiani e non l’ultima release Non è Fortuna (Believe) durante i mesi estivi, annuncia una data speciale che si ... tg24.sky.it

Africa Unite: 40 anni di reggaeGli Africa Unite sono il reggae italiano. Da quarant’anni. Lo dicono la qualità dei loro dischi e delle centinaia di concerti in Italia e non solo. Sono un anniversario importante 40 anni di musica, e ... panorama.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web