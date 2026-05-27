Una discarica abusiva di circa 4.000 metri quadrati è stata sequestrata nell’area del delta del Po. L’area comprende quattro terreni e un’abitazione privata, ed è stata trovata piena di rifiuti, tra cui materiali pericolosi e speciali. L’intervento è stato effettuato dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato tutta l’area. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata al momento.

Una discarica abusiva di rifiuti, inclusi quelli speciali e pericolosi, in un’area di campagna di oltre 4000 mq, composta da quattro terreni e una abitazione privata. I militari della Guardia di Finanza di Rovigo hanno hanno compiuto la scoperta in pieno Parco del Delta del Po, nel comune di Porto Viro. La Procura della Repubblica di Rovigo ha disposto la perquisizione dell’intera area, compresa l’abitazione privata, stracolma di materiale di ogni genere tra bombole del gas, olii esausti, batterie, mentre all’esterno c’era una vera e propria distesa di imbarcazioni, motori per piccoli natanti, carcasse di auto e materiale di risulta edile riconducibile con ogni probabilità a sgomberi e ristrutturazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rovigo, sequestrata discarica abusiva di 4 mila metri quadrati (con rifiuti pericolosi) nell’area del delta del Po’

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