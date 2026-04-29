Discarica abusiva di rifiuti speciali lungo la Pontina | sequestrata un' area di mille metri quadrati

Nella zona tra le strade periferiche, è stata sequestrata un’area di circa mille metri quadrati che era stata trasformata in una discarica abusiva di rifiuti speciali. L’area, di proprietà privata, ospitava anche un centro di recupero per materiali, alcuni dei quali pericolosi. Le forze dell’ordine hanno individuato e blocco le attività illegali che si svolgevano nel sito.

Un terreno privato trasformato in una discarica abusiva e in un centro di recupero di rifiuti, anche pericolosi. I carabinieri del nucleo forestale di Terracina lo hanno scoperto nel corso di un'ispezione su un fondo di proprietà privata situato lungo la Pontina.Sul terreno hanno trovato.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Miradolo Terme, scoperta discarica abusiva: sequestrata area di 10mila metri quadratiMiradolo Terme (Pavia), 18 febbraio 2026 - Sequestrata un'area di circa 10mila metri quadrati, utilizzata come discarica abusiva con circa 2mila... Leggi anche: Scoperta discarica abusiva nella cava dismessa: sequestrata area di 300 metri quadrati | FOTO Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scoperta a Ponti una discarica abusiva: 500 metri cubi di rifiuti su area vincolata; Quattro roulotte, un'auto e montagne di rifiuti: sequestrata una grande discarica abusiva; Poggio del Torrino, il parcheggio è diventato una discarica. La denuncia arriva in Campidoglio; Discarica abusiva a Exilles: sequestrati 900 mq di rifiuti, denunciato il proprietario. Maxi discarica abusiva a Petronà, la Procura di Crotone chiude le indagini: sei indagatiLe indagini avevano consentito di ricostruire una filiera di smaltimento irregolare con un'area utilizzata per il deposito di rifiuti pericolosi ... corrieredellacalabria.it Terracina, discarica abusiva sulla Pontina: sequestrata area di 1000 metri quadratiCarabinieri Forestali scoprono un impianto illegale per il trattamento di rifiuti speciali: denunciati titolare e proprietario ... latinaoggi.eu Reati ambientali nel Crotonese, sei indagati per discarica abusiva a Petronà: Il contrasto ai reati ambientali e la tutela del territorio si confermano al centro dell’azione delle istituzioni. In un contesto normativo sempre più rigoroso, il monitoraggio e la repressio - facebook.com facebook Discarica abusiva a Exilles, area sequestrata da carabinieri e guardia di finanza. In Valle di Susa 900 mq coperti da rifiuti. Denunciato il proprietario #ANSA x.com