Valentina Bergo è stata eletta sindaca di Rovato al primo turno, diventando così la seconda donna a ricoprire questa carica nel Comune. La sua vittoria è stata netta già al primo voto. Restano da vedere come la sua esperienza nella gestione dei servizi pubblici influenzerà le decisioni future. La nuova amministrazione ha in programma interventi e opere pubbliche rivolti anche alle frazioni più periferiche del territorio.

? Domande chiave Come influenzerà la sua esperienza manageriale la gestione dei servizi pubblici?. Quali opere pubbliche realizzerà per le frazioni più periferiche?. Perché Fratelli d'Italia ha superato la Lega nel voto di Rovato?. Come gestirà la nuova giunta il passaggio di potere amministrativo?.? In Breve Alessandro Botticini del centrosinistra ottiene il 19,98% delle preferenze elettorali.. Fratelli d'Italia supera la Lega come primo partito nella coalizione di centrodestra.. L'ex assessora Bergo succederà a Tiziano Alessandro Belotti alla guida del comune.. Il programma prevede nuovi investimenti per servizi e opere nelle frazioni di Rovato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovato, Valentina Bergo vince al primo turno: è la seconda donna sindaca

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