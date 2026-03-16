RN vince a Perpignan | Aliot rieletto al primo turno

Nella notte di domenica, il Rinnazzo Nazionale (RN) ha ottenuto una vittoria a Perpignan, confermando la rielezione di Aliot al primo turno. Il partito di estrema destra francese ha mantenuto il controllo della città, che rappresenta una delle sue più grandi basi elettorali. La vittoria si è concretizzata con una percentuale di voti significativa.

La notte di domenica ha il partito di estrema destra francese, il Rinnazzo Nazionale (RN), mantenere la sua più grande città sotto controllo diretto. A Perpignan, con i suoi 121.000 abitanti, Louis Aliot è stato rieletto sindaco al primo turno, consolidando una base territoriale solida vicino al confine spagnolo. Mentre le urne si chiudono per il primo scrutinio, l’attenzione si sposta immediatamente verso il secondo turno previsto per la settimana prossima, dove Toulon e altre grandi metropoli come Parigi, Marsiglia e Lione attendono un ballottaggio incerto. Il clima è teso tra le diverse fazioni che cercano di bloccare o amplificare i risultati del RN. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - RN vince a Perpignan: Aliot rieletto al primo turno Articoli correlati ATP Santiago 2026, dopo le qualificazioni Andrea Pellegrino vince anche al primo turnoDopo essere riuscito a superare le qualificazioni al termine di una pazzesca battaglia di tre ore nel turno decisivo, Andrea Pellegrino festeggia la... Matteo Berrettini spento ed eliminato al primo turno a Santiago: vince Emilio Nava in due setSi chiude con un’uscita di scena al primo turno lo swing sudamericano di Matteo Berrettini.