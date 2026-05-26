Le elezioni amministrative nel Bresciano si sono concluse con il voto di circa 66.000 persone in 10 comuni. Il secondo turno è stato evitato, poiché i risultati della prima tornata hanno deciso gli esiti in alcuni municipi. A Lonato, il candidato Bianchi ha ottenuto la vittoria, mentre a Rovato Valentina Bergo ha conquistato il seggio. I dati ufficiali indicano che le preferenze sono state espresse in modo completo in tutti i comuni coinvolti.

Si chiude alla prima tornata la pagina delle elezioni amministrative nel Bresciano, dove 66mila cittadini e cittadine di 10 comuni hanno votato. Il dato dell’affluenza provinciale si è fermato al 57,40%, circa 10 punti percentuali in meno rispetto alla precedente tornata elettorale. Due i Comuni sopra i 15mila abitanti, Lonato e Rovato, ma in entrambi l’elezione è avvenuta al primo turno. A Rovato, vince il centrodestra con Valentina Bergo, staccando nettamente gli avversari Alessandro Botticini (centrosinistra) e la civica Gabriella Marini e l’ex sindaco Roberto Manenti. A Lonato, invece, il nuovo primo cittadino è Nicola Bianchi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, e dalla civica Noi con Lonato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Secondo turno scongiurato. Lonato premia Bianchi. Rovato Valentina Bergo

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