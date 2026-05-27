Rottura improvvisa delle condotte idriche del paese

Notizia in breve

Le condotte idriche del paese si sono rotte improvvisamente, causando interruzioni nell’erogazione dell’acqua. I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno lavorando per riparare le perdite e gli interventi continueranno per tutta la serata di mercoledì 27 maggio, a partire dalle 21. La rete di distribuzione è stata temporaneamente interrotta in diverse zone dell’abitato.