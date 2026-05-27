Rottura improvvisa delle condotte idriche del paese
Le condotte idriche del paese si sono rotte improvvisamente, causando interruzioni nell’erogazione dell’acqua. I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno lavorando per riparare le perdite e gli interventi continueranno per tutta la serata di mercoledì 27 maggio, a partire dalle 21. La rete di distribuzione è stata temporaneamente interrotta in diverse zone dell’abitato.
A causa di alcune rotture improvvise nella rete urbana di distribuzione dell’abitato di Rocchetta Sant’Antonio i tecnici di Acquedotto Pugliese eseguiranno delicati interventi di riparazione che proseguiranno per tutta la serata di mercoledì 27 maggio, a partire dalle 21.Per consentire i lavori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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