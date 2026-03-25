Fino al 30 marzo, una porzione di via Chieti sarà chiusa al traffico per consentire i lavori sulle condotte idriche. L'ordinanza dirigenziale numero 234 ha disposto la modifica della viabilità nella zona, che riguarda una parte della strada interessata dagli interventi. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e sostituzione delle condotte.

Modifiche alla viabilità in via Chieti a Pescara fino al prossimo 30 marzo.Allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori su delle condotte idriche è stata emanata l'ordinanza dirigenziale numero 234. Il provvedimento, fino al 30 marzo, istituisce il divieto di transito nonché il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata nel tratto di via Chieti compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Latina. In considerazione del possibile incremento del traffico veicolare si raccomanda all'utenza di valutare preventivamente eventuali percorsi alternativi al fine di prevenire disagi e ritardi nella circolazione. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Chiude un tratto di via Chieti per i lavori alle condotte idriche

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