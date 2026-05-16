Hera avvia il lavaggio notturno delle condotte idriche | possibili cali di pressione

Da ferraratoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 18, nella frazione di Porotto, sarà avviato il lavaggio notturno delle condotte idriche. Questa operazione si svolgerà nelle ore notturne e potrebbe causare temporanei cali di pressione dell'acqua. L'intervento è finalizzato a mantenere in buone condizioni l’acquedotto e a garantire un servizio di qualità. La manutenzione si concentrerà sulle condotte dell’acquedotto, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o sulla durata dell’attività.

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Allo scopo di mantenere in condizioni ottimali l’acquedotto e, di conseguenza, garantire un elevato standard di qualità del servizio, prenderà il via, lunedì 18, il lavaggio notturno delle condotte idriche nella frazione di Porotto.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl servizio terminerà. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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