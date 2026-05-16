Hera avvia il lavaggio notturno delle condotte idriche | possibili cali di pressione

Da lunedì 18, nella frazione di Porotto, sarà avviato il lavaggio notturno delle condotte idriche. Questa operazione si svolgerà nelle ore notturne e potrebbe causare temporanei cali di pressione dell'acqua. L'intervento è finalizzato a mantenere in buone condizioni l’acquedotto e a garantire un servizio di qualità. La manutenzione si concentrerà sulle condotte dell’acquedotto, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o sulla durata dell’attività.

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