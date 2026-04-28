Rottamazione quinquies domande in scadenza | c’è tempo solo fino al 30 aprile
Tra pochi giorni scadrà il termine per presentare la domanda di rottamazione-quinquies, previsto per giovedì 30 aprile. La procedura deve essere completata esclusivamente attraverso il portale online dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Chi desidera usufruire di questa misura deve quindi assicurarsi di inviare la richiesta prima della scadenza, dato che non saranno più accettate domande successivamente.
(Adnkronos) – Ultimi giorni per aderire alla rottamazione-quinquies. Giovedì 30 aprile scade il termine per la presentazione della domanda che può essere trasmessa esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione. La definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente di versare l'importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio.. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
ROTTAMAZIONE Quinquies, conto alla rovescia. SCADENZA 30 aprile 2026 #commercialista
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