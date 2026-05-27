Rosso Vivo – Sangue fuoco e rinascita nella zona Est di Napoli gli ultimi appuntamenti della rassegna

Da 2anews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli ultimi eventi della rassegna “Rosso Vivo – Sangue, fuoco e rinascita nella zona Est di Napoli” si terranno tra venerdì 29, sabato 30 maggio e lunedì 1° giugno 2026. La rassegna, organizzata da Performing Art Campania, si avvia alla conclusione con queste date finali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La rassegna “Rosso Vivo – Sangue, fuoco e rinascita nella zona Est di Napoli” di Performing Art Campania si avvia alla conclusione con gli ultimi grandi eventi di venerdì 29, sabato 30 maggio e lunedì 1° giugno 2026. Venerdì 29 maggio, alle ore 19.30, nella Parrocchia di Santa Maria del Soccorso a Napoli (Largo Soccorso, 4), andrà in scena l’Ensemble Collettivo Artistico Vesuviano con il concerto di musica popolare “Fuoco e lava tra ‘a terra e ‘o cielo”. Il collettivo tramanda le sonorità, i ritmi e le storie del Vesuvio e del Sud Italia. A cornice ci sarà la mostra fotografica di Alessandro de Fraia. Ingresso libero sino a esaurimento posti. Sabato 30 maggio, alle ore 19. 🔗 Leggi su 2anews.it

rosso vivo 8211 sangue fuoco e rinascita nella zona est di napoli gli ultimi appuntamenti della rassegna
© 2anews.it - “Rosso Vivo – Sangue, fuoco e rinascita nella zona Est di Napoli”, gli ultimi appuntamenti della rassegna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sangue dopo il bagno: le possibili cause

Video Sangue dopo il bagno: le possibili cause

Notizie e thread social correlati

Vedi Napoli e poi Mangia, gli ultimi appuntamenti in rassegna dall’1 al 3 maggioDal 1 al 3 maggio si tengono gli ultimi tre eventi della quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”.

Napoli Est si tinge di Rosso Vivo: l’arte rigenera la Municipalità 6Napoli Est si colora di rosso vivo grazie a una serie di murales realizzati dall’artista Jorit nei quartieri di Ponticelli e Barra.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web