La rassegna “Rosso Vivo – Sangue, fuoco e rinascita nella zona Est di Napoli” di Performing Art Campania si avvia alla conclusione con gli ultimi grandi eventi di venerdì 29, sabato 30 maggio e lunedì 1° giugno 2026. Venerdì 29 maggio, alle ore 19.30, nella Parrocchia di Santa Maria del Soccorso a Napoli (Largo Soccorso, 4), andrà in scena l’Ensemble Collettivo Artistico Vesuviano con il concerto di musica popolare “Fuoco e lava tra ‘a terra e ‘o cielo”. Il collettivo tramanda le sonorità, i ritmi e le storie del Vesuvio e del Sud Italia. A cornice ci sarà la mostra fotografica di Alessandro de Fraia. Ingresso libero sino a esaurimento posti. Sabato 30 maggio, alle ore 19. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “Rosso Vivo – Sangue, fuoco e rinascita nella zona Est di Napoli”, gli ultimi appuntamenti della rassegna

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