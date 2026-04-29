Vedi Napoli e poi Mangia gli ultimi appuntamenti in rassegna dall’1 al 3 maggio

Dal 1 al 3 maggio si tengono gli ultimi tre eventi della quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”. Durante questa fase della rassegna, i partecipanti possono assaggiare piatti come pasta cresciuta, sartù di riso e gattò di patate. Gli incontri si svolgono in diverse location della città, offrendo un’opportunità per gustare specialità locali in un contesto di eventi culinari.

Gli ultimi tre appuntamenti della quarta edizione "Vedi Napoli e poi Mangia" dall’1 al 3 maggio. Le pietanze protagoniste: pasta cresciuta, sartù di riso, gattò di patate. Special guest dell’evento di chiusura Marisa Laurito. Ultimi tre appuntamenti per la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Direzione artistica e curatela scientifica dell’antropologo Marino Niola. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per partecipare agli appuntamenti è necessaria la prenotazione su eventbrite. Venerdì 1 maggio, alle 18:00, Complesso Monumentale Vincenziani appuntamento con “Pasta cresciuta.🔗 Leggi su 2anews.it

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