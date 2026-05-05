Napoli Est si tinge di Rosso Vivo | l’arte rigenera la Municipalità 6

Napoli Est si colora di rosso vivo grazie a una serie di murales realizzati dall’artista Jorit nei quartieri di Ponticelli e Barra. Le opere sono state create per portare nuova energia e riflettere sulla trasformazione urbana. Nei pressi di San Giovanni, alcune delle sue creazioni sono visibili e attirano l’attenzione dei passanti. L’intervento si inserisce in un progetto di rigenerazione che coinvolge la Municipalità 6.

? Cosa scoprirai Come può il colore rosso trasformare i quartieri di Ponticelli e Barra?. Dove si possono scoprire i murales di Jorit a San Giovanni?. Chi curerà gli stage di improvvisazione e dialogo attraverso il tango?. Quali percorsi musicali collegano la tradizione del Vesuvio a Buenos Aires?.? In Breve Concerto Vivaldi il 30 maggio presso la Chiesa di San Francesco a Viale Decio Mure.. Musica popolare il 29 maggio alla Parrocchia di Santa Maria del Soccorso a Largo Soccorso.. Spettacolo tango il 1 giugno nella Basilica di Santa Maria della Neve a Ponticelli.. Visite guidate a San Giovanni a Teduccio dalle 09:30 alle 11:00 dal 30 maggio..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli Est si tinge di Rosso Vivo: l’arte rigenera la Municipalità 6 Notizie correlate Modigliana si tinge di rosso: torna "Sangiovese in Festa" tra musica, arte e saporiNel cuore della Romagna toscana, dove i filari disegnano il paesaggio e la storia si respira in ogni vicolo, Modigliana si prepara a celebrare il suo... A Pozzuoli il lago si tinge di rossoLe suggestive immagini del lago d’Averno, a Pozzuoli, che si è colorato di rosso magenta.