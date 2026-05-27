Rossi Simg | Medico di medicina generale accompagna la donna in tutte le fasi vita

Un medico di medicina generale segue il paziente per tutto il ciclo di vita, offrendo assistenza continua e regolare. La sua presenza si estende dalla nascita fino all’età avanzata, coprendo tutte le fasi di cura. Questa relazione permette un monitoraggio costante e un’assistenza personalizzata. La continuità si basa sulla presenza costante del medico, che conosce la storia clinica e le esigenze di ogni paziente nel tempo.

(Adnkronos) – "Il medico di medicina generale, per le sue caratteristiche, accompagna i pazienti lungo tutto l'arco della vita, in modo continuativo e longitudinale. Questo vale in particolare per le donne, che vengono seguite dall'adolescenza, alla fase riproduttiva, fino alla menopausa e poi nelle fasi più avanzate della vita. Conosce la loro storia clinica, la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alessandro Rossi (Simg): Lobesità va governata come tutte le altre cronicità

Notizie e thread social correlati

Oltre la medicina: l’umanità che accompagna la vita fino all’ultimoIl personale di Oncologia, Pronto Soccorso e Hospice San Francesco sta assistendo un paziente affetto da una patologia pancreatica.

Claudio Golinelli salta il concerto di Vasco Rossi a Rimini: “Fermato da una broncopolmonite, il medico Piscaglia mi ha salvato ancora la vita”Claudio Golinelli avrebbe dovuto partecipare al concerto di Vasco Rossi a Rimini, ma ha dovuto rinunciare a causa di problemi di salute.

Temi più discussi: SIMG – Più anziani e più malattie croniche: anche in Sicilia si rinnova la sfida dei medici di famiglia in favore dei fragili; SIMG – Tosse, affanno, catarro, stanchezza possono rappresentare i sintomi di malattie respiratorie. Alla Camera i medici di famiglia lanciano il progetto Ampio Respiro; SIMG avvia ‘Ampio Respiro’ per diagnosi precoce e gestione delle patologie respiratorie; Ampio Respiro, il progetto nazionale SIMG per intercettare precocemente asma e BPCO.

Violenza di genere, Simg forma i medici di famiglia a riconoscere i segnali nascostiLa Simg presenta un nuovo progetto formativo per aiutare i medici di famiglia a intercettare possibili segnali clinici e relazionali associati alla violenza di genere ... doctor33.it

SIMG Sicilia, dal congresso regionale l’appello per tutelare il ruolo dei medici di famigliaTra i temi discussi il futuro dell’assistenza territoriale e della medicina generale nella trasformazione del sistema sanitario. insanitas.it