Oltre la medicina | l’umanità che accompagna la vita fino all’ultimo

Il personale di Oncologia, Pronto Soccorso e Hospice San Francesco sta assistendo un paziente affetto da una patologia pancreatica. L’intervento coinvolge diverse figure specializzate, che seguono il percorso clinico e assistenziale del paziente dalla diagnosi fino alla fase finale della cura. La collaborazione tra i reparti mira a garantire un’assistenza completa e continua, considerando anche gli aspetti umani legati al percorso di fine vita.

? Cosa sapere Personale di Oncologia, Pronto Soccorso e Hospice San Francesco assiste un paziente con patologia pancreatica.. L'intervento coordinato tra i reparti garantisce assistenza umana e dignità durante le cure palliative.. Una testimonianza di profonda gratitudine è giunta alla redazione per celebrare il lavoro svolto dal personale sanitario che ha assistito un paziente affetto da una grave patologia pancreatica durante i suoi momenti finali. Il racconto, arrivato spontaneamente per essere condiviso con la comunità, mette in luce l’impegno profuso dai reparti di Oncologia e dal Pronto Soccorso, insieme agli operatori impegnati nell’area boarding.🔗 Leggi su Ameve.eu

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