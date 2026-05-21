Claudio Golinelli avrebbe dovuto partecipare al concerto di Vasco Rossi a Rimini, ma ha dovuto rinunciare a causa di problemi di salute. Il musicista è stato fermato da una broncopolmonite e ha ricevuto cure dal medico Piscaglia, che ha contribuito a salvargli la vita. La sua presenza sul palco del Romeo Neri di Rimini era già stata confermata, ma l’intervento medico ha impedito che si esibisse. La data si inserisce nel tour di Vasco Rossi, a cui Golinelli era stato annunciato come ospite speciale.

Rimini, 21 maggio 2026 – Il ’Gallo’ era già pronto a cantare. Era tutto programmato per il suo ritorno “a casa”, sul palco del ’ Romeo Neri’ di Rimini: anche quest’anno Claudio Golinelli sarebbe stato uno degli ospiti speciali del tour di Vasco Rossi. Non poteva essere diversamente: l’imolese, storico bassista del ’ Blasco ’, condivide con lui un legame fraterno che dura da ben 46 anni. “Non vedevo l’ora di fare Siamo solo noi, Portatemi Dio e Gli spari sopra .”. Ma a nove giorni dal concerto, ’il Gallo’ annuncia lo stop forzato per problemi di salute. Non è il primo stop per il musicista, che in passato ha già superato un tumore e si è sottoposto a un trapianto di fegato nel 2020. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Claudio Golinelli salta il concerto di Vasco Rossi a Rimini: “Fermato da una broncopolmonite, il medico Piscaglia mi ha salvato ancora la vita”

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