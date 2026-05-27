Il medico legale ha riferito che le lesioni all’addome di David Rossi, morto nel 2013, non sono compatibili con una scrittura libera dei biglietti. Secondo la relazione, le ferite sul corpo includono un pugno al fegato, calcio o ginocchiata, oltre ad altre lesioni evidenti. La relazione si basa su esami condotti per la famiglia dell’ex dirigente bancario. La causa della morte è ancora oggetto di analisi e discussione.

di Laura Valdesi SIENA "Aggiungo, a quanto già rilevato dagli altri consulenti, le lesioni a livello dell’addome ", dice il medico legale Francesco Introna che ha realizzato una relazione per la famiglia di David Rossi, manager della comunicazione di Banca Mps morto il 6 marzo 2013. A livello del fegato. "Pugno, ginocchiata o calcio?", interroga "escludendo l’ipotesi della precipitazione come causa". Insomma, qualcuno a suo avviso ha colpito Rossi. Un’audizione, quella di Introna, nel corso della quale sono emersi anche altri aspetti ricostruendo la dinamica della caduta "che vede come primo impatto le gambe, poi il bacino, il tronco e infine la testa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rossi, "scrittura dei biglietti non libera": "Al fegato pugno, calcio o ginocchiata"

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