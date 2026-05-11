Manca un mese ai Mondiali di calcio | dagli orari delle partite al costo dei biglietti ecco cinque cose da sapere

A un mese dall'inizio dei Mondiali di calcio, si moltiplicano le notizie sul torneo: dagli orari delle partite e i costi dei biglietti, fino alle diverse tappe di preparazione. La cantante colombiana ha presentato il nuovo inno ufficiale, intitolato «Dai, Dai», suscitando entusiasmo tra i tifosi italiani e internazionali. Queste settimane sono caratterizzate anche da aggiornamenti sulla vendita dei biglietti e le modalità di accesso agli stadi.

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«Dai, Dai», canta in italiano Shakira nel nuovo inno dei Mondiali di calcio, quasi da voler esprimere l’impazienza per l’inizio della venitreesima edizione. Sarà la seconda ospitata da più Paesi, dopo il 2002: le partite si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi mancano esattamente trenta giorni alla partita inaugurale, Messico-Sudafrica dell’11 giugno, stesso match inaugurale del campionato mondiale nel 2010. L’Italia non ci sarà, ma questa non è una notizia. Ecco però cinque curiosità a un mese dall’inizio della festa del calcio. Primo Mondiale a 48 squadre. Cambia la formula. Per la prima volta si passa da 36 a 48 squadre, divise in 12 gironi da quattro nazionali ciascuna.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pasqua 2026, vacanze più care: dagli aerei ai treni, aumenti sul costo dei biglietti fino all’80%Pasqua giunge, quest’anno, in un clima di forti tensioni politiche ed economiche. Manca un mese all'accensione delle telecamere Ztl: tutto quello che c'è da sapereIl Comune ha previsto tre mesi di transizione con notifiche degli accessi non autorizzati, ma senza multe. Argomenti più discussi: Manca un mese esatto all'Inizio dei Mondiali di calcio in Usa, Messico e Canada; Calcio in tv: a un mese dai Mondiali; L'Iran ha annunciato che parteciperà ai Mondiali, ma solo a determinate condizioni (e alcune sono piuttosto complicate); Italia ripescata ai Mondiali, nuova svolta: la pretesa (impossibile) dell’Iran e la minaccia d’addio. Il piano B della Rai. Manca un mese esatto all'Inizio dei Mondiali di calcio in Usa, Messico e Canada. L'11 giugno, allo stadio Azteca di Città del Messico i padroni di casa ed il Sudafrica scenderanno in campo per dare il via ufficiale alla Coppa del Mondo 2026. ? di Sergio G x.com Esclusiva RAI sulla Nazionale: molti tifosi segnalano un calo di qualità. Ho analizzato la situazione in un articolo reddit Manca un mese esatto all'Inizio dei Mondiali di calcio in Usa, Messico e Canadal'11 giugno, allo stadio Azteca di Città del Messico i padroni di casa ed il Sudafrica scenderanno in campo per dare il via ufficiale alla Coppa del Mondo 2026 ... rtl.it