internazionali roma 2027 oggi al via la vendita libera dei biglietti

Oggi è partita la vendita libera dei biglietti per gli Internazionali di Roma 2027. La manifestazione si svolgerà come previsto, con l’attenzione rivolta anche alla presenza del campione italiano, che ha vinto il titolo a Roma 50 anni dopo. La vendita riguarda tutte le gare e le varie tribune, senza restrizioni. La richiesta di biglietti si è intensificata nelle ultime ore, con molti appassionati che cercano di assicurarsi un posto.

L’effetto Sinner sugli Internazionali d’Italia, con la conquista del titolo a Roma 50 anni dopo la storica vittoria di Adriano Panatta, ancora non è esaurito, e mentre si aspetta il debutto del numero 1 del mondo sui campi del Roland Garros 2026 a Parigi, oggi, 25 maggio, prende già il via la vendita libera dei biglietti del Campo Centrale per l’edizione 2027 del torneo. A partire dalle 12 è possibile acquistare i tagliandi per assistere agli Internazionali Bnl d’Italia 2027, mentre contestualmente si apre anche la finestra dedicata alla prelazione per il rinnovo degli abbonamenti riservata agli abbonati dell’edizione 2026, valida fino al 16 luglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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