Rossella Erra insulti e minacce di morte sui social | Ho denunciato

Da webmagazine24.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rossella Erra ha presentato una denuncia dopo aver ricevuto insulti e minacce di morte sui social media. La donna ha riferito che le minacce sono state rivolte anche in relazione al suo peso.

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(Adnkronos) – Rossella Erra ha denunciato gli insulti e le minacce che riceve sui social, anche a causa del suo peso. L'opinionista, ospite oggi, mercoledì 27 maggio, di Caterina Balivo a 'La volta buona', è tornata a parlare dei leoni da tastiera che quotidianamente commentano con cattiveria il suo aspetto fisico. "Hai un fisico che definirei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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