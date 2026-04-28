Venezi i lavoratori della Fenice | Minacce di morte e insulti sui social Noi non abbiamo mai offeso o calunniato nessuno

Da ilgazzettino.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavoratori del teatro La Fenice di Venezia hanno riferito di aver ricevuto insulti e minacce, anche di morte, sui social network. La vicenda si inserisce nell’ambito di una disputa tra l’ente gestore del teatro e la direttrice, con i dipendenti che affermano di non aver mai offeso o calunniato nessuno. La situazione ha suscitato attenzione sulla sicurezza del personale e sui rapporti tra le parti coinvolte.

VENEZIA - Insulti e minacce, anche di morte, ai lavoratori del teatro La Fenice. È l'ennesimo e più recente capitolo della querelle tra l'ente e la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, con cui domenica la Fondazione ha annullato ogni collaborazione a fronte di accuse di nepotismo nei confronti degli orchestrali. Le rappresentanze sindacali «Le lavoratrici e i lavoratori del Gran Teatro la Fenice in questi giorni stanno ricevendo, soprattutto sui social, valanghe di insulti e minacce, anche di morte. Vogliamo far sapere che ci siamo già rivolti ai nostri uffici legali per difenderci da tanta inutile meschinità - spiega la rsu della Fenice in una nota -.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Venezi, i lavoratori della Fenice: «Minacce di morte e insulti sui social. Noi non abbiamo mai offeso o calunniato nessuno»

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