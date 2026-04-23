Rossella Erra ha perso più di 36 chili in due anni, seguendo un piano nutrizionale con specialisti. Il percorso è iniziato per affrontare problemi di salute sia fisici che mentali. Durante questa trasformazione, ha affrontato momenti di paura e difficoltà, ma ha portato a una rinascita personale. La sua storia è stata condivisa pubblicamente come esempio di impegno e determinazione nel cambiamento del proprio corpo.

? Cosa sapere Rossella Erra ha perso oltre 36 chili seguendo un piano nutrizionale con specialisti.. Il percorso è iniziato due anni fa per contrastare gravi malesseri fisici e mentali.. Rossella Erra ha perso oltre 36 chili dopo un percorso iniziato quasi due anni fa, raccontando ieri pomeriggio a La Volta Buona i momenti di estrema paura per la propria salute. La protagonista del racconto, nota al grande pubblico per il suo ruolo nel programma Ballando Con le Stelle, si è concessa uno sfogo sincero nel salotto condotto da Caterina Balivo. Durante l’incontro televisivo, la cinquantenne napoletana ha condiviso i traguardi raggiunti con una dieta rigorosa, ma ha anche aperto il cuore su quanto sia stato difficile affrontare crisi fisiche e mentali legate al cibo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rossella Erra: -36 kg tra paura e rinascita, la sfida vinta col corpo

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