Rapina in banca a Napoli il terzo uomo è un cinquantenne già noto alle forze dell'ordine
"Il terzo uomo della rapina alla Banca di Napoli è un cinquantenne già noto alle forze dell'ordine": questa la rivelazione di una fonte a Confidential Live.🔗 Leggi su Fanpage.it
Furto bancomat a Casalnuovo, un altro video dei ladri in azione
Notizie correlate
Tenta un furto nella notte in un'enoteca a Parma, denunciato 55enne già noto alle forze dell'ordineUn cittadino tunisino è stato denunciato per danneggiamento aggravato e inosservanza dell’Ordine del Questore: questo il bilancio dell’intervento...
Sant’Antimo, accoltellato 43enne noto alle forze dell’ordineUn uomo di 43 anni, residente a Gricignano d’Aversa, è stato colpito due volte all’addome durante una lite avvenuta nella notte tra il 5 e il 6...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna; Rapina in banca a Napoli, nei video della sorveglianza le immagini dei rapinatori; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; Rapina in banca a Napoli, Credit Agricole: Le cassette di sicurezza? Basate su livelli concentrici di protezione.
Rapina in banca a Napoli, nei video della sorveglianza le immagini dei rapinatoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Rapina in banca a Napoli, nei video della sorveglianza le immagini dei rapinatori ... tg24.sky.it
Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it
Paura stamattina in una gioielleria del centro commerciale Euroma2 nel quadrante sud della Capitale. Una banda di cinque rapinatori, a volto coperto e armati di picconi, hanno sfondato le vetrine, svuotato un estintore e lanciato fumogeni. Muniti di sacchi, h facebook
Rapina a casa di #Zaniolo, la dura denuncia di Nicolò sui social: "Codardi, magari ci fossi stato..." x.com