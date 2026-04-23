Fuga folle a Voghera | scontro con lo spartitraffico e arresto del 45enne

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, un'auto in fuga a Voghera si è scontrata con uno spartitraffico. L'incidente ha portato all'arresto di un uomo di 45 anni coinvolto nel tentativo di fuga. L'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il dividing line, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato e portato in carcere.

?? Cosa sapere Inseguimento e scontro contro uno spartitraffico a Voghera nella notte tra 22 e 23 aprile. Il 45enne di Casteggio arrestato per resistenza e obbligo di dimora stabilito dal Tribunale di Pavia. Un uomo di 45 anni residente a Casteggio è stato arrestato dalle forze dell'ordine nella notte tra il 22 e il 23 aprile 2026, dopo aver causato un violento impatto contro uno spartitraffico in via Martiri della Libertà a Voghera durante un inseguimento con i carabinieri. Il caos si è scatenat .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga folle a Voghera: scontro con lo spartitraffico e arresto del 45enne Notizie correlate Fuga folle a Palermo: scontro contro un centro commerciale e arrestoUn inseguimento ad alta velocità lungo la via Regione Siciliano a Palermo si è concluso con un violento impatto contro il muro di un centro... Leggi anche: Folle aggressione nella notte, donna picchiata con una stampella e auto danneggiata: 45enne in arresto Panoramica sull’argomento Si parla di: Voghera, scappa in auto per sfuggire ai carabinieri ma poi si schianta: arrestato un 45enne. Voghera, scappa in auto per sfuggire ai carabinieri ma poi si schianta: arrestato un 45enneL'uomo, con numerosi precedenti, era al volante in stato di ebbrezza e con la patente già revocata: per cercare di sottrarsi alla perquisizione dei militari ha perso il controllo del mezzo, distruggen ... ilgiorno.it Voghera, evasi i due che avevano lanciato un piccone contro l’auto dei carabinieri: catturati e portati in carcereDurante la corsa a folle velocità, i fuggitivi hanno lanciato diversi oggetti contro l'auto dei Carabinieri nel tentativo di seminarla. All'uscita del casello di Felizzano dall'abitacolo in fuga è ... laprovinciapavese.gelocal.it