Beatrice Venezi ha aperto un confronto con l’orchestra del Teatro La Fenice, affermando che si trasmettono i ruoli come se si passassero il posto di padre in figlio. La discussione tra la direttrice e i musicisti è diventata pubblica, creando tensioni all’interno del teatro veneziano, uno dei più prestigiosi al mondo. La vicenda riguarda il rapporto tra Venezi e l’orchestra, entrato in uno stato di aperto scontro.

Fra Beatrice Venezi e l' orchestra de La Fenice è ormai scontro aperto, e la cosa dà molto dispiacere, dato che si tratta di due anime fondamentali del celebre teatro veneziano. Gli attriti, purtroppo, sono evidenti da tempo, tuttavia gli eventi recenti potrebbero aver fatto salire ulteriormente la tensione. In un'intervista concessa al quotidiano argentino La Nacion, Beatrice Venezi non ha usato parole tenere nei confronti dei musicisti che compongono l'orchestra, lanciando vere e proprie accuse di nepotismo. La Venezi, infatti, ha dichiarato che i posti nella celebre orchestra del Teatro La Fenice "si tramandano di padre in figlio". Un attacco pesantissimo, che chiaramente ha avuto delle conseguenze.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Beatrice Venezi, scontro aperto con l'orchestra del Teatro La Fenice: "Si passano il posto di padre in figlio"

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