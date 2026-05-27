Un uomo ha lasciato il ristorante senza pagare la cena e ha colpito con una testata il proprietario. L'episodio è avvenuto in un locale di Roseto, dove il cliente si è poi allontanato subito dopo aver aggredito. Il proprietario ha chiamato le forze dell'ordine, che hanno intervenuto sul posto. La polizia ha identificato il responsabile, che è stato portato in commissariato. Indagini sono in corso per chiarire i motivi dell'aggressione.

Doveva essere una cena tranquilla in un noto ristorante di pesce di Roseto, ma si è trasformata in un caso giudiziario. Il protagonista della vicenda è un 51enne di Francavilla che, dopo aver cenato insieme a una donna, si è rifiutato di pagare il conto, ritenendolo eccessivamente elevato. Non solo. Secondo la ricostruzione del Messaggero, l'uomo, durante un'accesa discussione, avrebbe perso completamente il controllo colpendo il ristoratore con una testata. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47881859 Tutto sarebbe partito al momento del pagamento. Una volta appresa la cifra da pagare - 145 euro - il 51enne avrebbe inizialmente sostenuto di non avere con sé il denaro perché la donna che lo accompagnava si era allontanata con il suo portafoglio in seguito a un litigio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roseto, choc al ristorante: non paga la cena e dà una testata al proprietario

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