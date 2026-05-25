Mangia al ristorante e non paga il conto poi va dal proprietario con un coltello

Un uomo si è seduto a un tavolo di un ristorante, ha ordinato e consumato il pasto senza saldare il conto. Dopo aver mangiato, si è avvicinato al proprietario e gli ha puntato un coltello, minacciandolo. La scena si è svolta nel locale, senza che ci fosse un intervento immediato delle forze dell'ordine. La polizia è stata chiamata successivamente per gli accertamenti.

Si siede al tavolo del ristorante a pranzo, ordina, mangia tutto e non paga il conto. Come se non bastasse, minaccia il proprietario con un coltello. Per questo la corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo di 43 anni originario di Eboli, comune in provincia di Salerno. Per i. 🔗 Leggi su Today.it

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