Roncade arrestato pusher | droga magnetica e 5mila euro sotto il letto
Un uomo è stato arrestato a Roncade con droga magnetica nascosta sotto la scocca dell’auto e 5.000 euro trovati sotto il letto. La polizia ha scoperto la sostanza durante una perquisizione domiciliare e nell’auto. La droga, di provenienza sconosciuta, era occultata in modo da non essere visibile dall’esterno. I soldi sono stati trovati in una scatola sotto il letto, insieme a vari oggetti. L’arrestato è stato portato in carcere.
? Punti chiave Come faceva a nascondere la droga sotto la scocca dell'auto?. Dove sono stati rinvenuti i 5mila euro oltre al letto?. Come funziona il nuovo sistema di spaccio a domicilio a Roncade?. Chi gestisce la rete dietro questi continui arresti di pusher?.? In Breve 70 dosi di cocaina rinvenute in un contenitore magnetico sotto la scocca dell'auto.. 880 euro addosso al ventenne e 5mila euro nascosti sotto il materasso.. Terzo arresto di un pusher albanese a Roncade in pochi giorni.. Condanna in via diretta a un anno di reclusione con confisca totale.. La Squadra Mobile di Treviso ha arrestato un ventunenne di origini albanese a Roncade il 26 maggio 2026, sorprendendolo mentre consegnava della cocaina a un cliente per soli 60 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Pian Camuno, smantellato market della droga da 400mila euro al mese
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