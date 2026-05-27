Roncade arrestato pusher | droga magnetica e 5mila euro sotto il letto

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato a Roncade con droga magnetica nascosta sotto la scocca dell’auto e 5.000 euro trovati sotto il letto. La polizia ha scoperto la sostanza durante una perquisizione domiciliare e nell’auto. La droga, di provenienza sconosciuta, era occultata in modo da non essere visibile dall’esterno. I soldi sono stati trovati in una scatola sotto il letto, insieme a vari oggetti. L’arrestato è stato portato in carcere.