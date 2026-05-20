Lonato arrestato pusher dopo lo scambio | 100g di cocaina e 5mila euro

I carabinieri hanno arrestato un uomo a Lonato dopo averlo sorpreso durante uno scambio di droga e denaro. Durante l’operazione, sono stati trovati circa 100 grammi di cocaina e 5.000 euro in contanti. La residenza del sospettato è stata individuata grazie a indagini mirate e a una perquisizione a Manerba, dove sono stati rinvenuti ulteriori sostanze e materiale riconducibile all’attività illecita. L’arresto si è svolto nel corso di un intervento coordinato dai militari.

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? Domande chiave Come hanno fatto i carabinieri a individuare la residenza del sospettato?. Cosa hanno trovato i militari durante la perquisizione a Manerba?. Chi è l'acquirente sorpreso durante lo scambio a Lonato?. Quali sono le prossime fasi del procedimento giudiziario a Brescia?.? In Breve Perquisizione a Manerba del Garda con sequestro di 100 grammi di cocaina.. Ritrovati 5mila euro in contanti nella residenza del sospetto S.S.. Acquirente fermato dai carabinieri di Desenzano subito dopo lo scambio a Lonato.. Soggetto già noto alle autorità trasferito alla Casa Circondariale di Brescia.. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Desenzano del Garda hanno arrestato S. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lonato, arrestato pusher dopo lo scambio: 100g di cocaina e 5mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arrestato con cocaina e 5mila euro, ma il giudice lo rimette in libertàUn normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. Arrestato con cocaina e 5mila euroUn normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. Lonato, sorpreso a spacciare in strada: arrestato dai carabinieriControllo straordinario dei militari tra Lonato e Manerba del Garda. Sequestrati cocaina, materiale per lo spaccio e 5mila euro in contanti. quibrescia.it