A Trastevere, un cameriere è stato arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'operazione, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 23 mila euro in contanti e diverse dosi di droga. Gli agenti hanno anche perquisito lo spogliatoio del ristorante, trovando ulteriori sostanze e materiali utili alle indagini. Sono state poste domande sulle modalità con cui il sospettato riusciva a nascondere la droga tra i tavoli del locale.

? Domande chiave Come faceva a nascondere la droga tra i tavoli del locale?. Cosa hanno trovato gli agenti nello spogliatoio del ristorante?. Dove venivano custoditi i 23mila euro trovati in casa?. Chi altro potrebbe essere coinvolto nella rete di spaccio nel rione?.? In Breve Droga nascosta in contenitori simili a piccoli ovetti di cioccolata.. Hashish e cocaina rinvenuti insieme a strumenti per pesatura e confezionamento.. 23mila euro in banconote di piccolo e medio taglio trovati in casa.. Spaccio tra i tavoli sfrutta la movida per gestire rete di clienti.. Gli agenti hanno intercettato uno scambio di droga tra i tavolini di un locale a Trastevere, portando all’arresto di un cameriere di 19 anni originario della Colombia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trastevere, arrestato cameriere pusher: trovati 23mila euro e droga

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