Romualdi missino aperto alla modernità che può ancora insegnare alla destra
È stata pubblicata una biografia di Pino Romualdi, scritta da Luca Bonanno e edita da Eclettica. Il volume approfondisce la figura del politico, noto per aver aperto alla modernità e aver cercato di rinnovare la destra. La pubblicazione avviene in un momento in cui si parla molto di Giorgio Almirante e del passato del Movimento Sociale Italiano.
Proprio nei giorni in cui si assiste all’ennesima, antistorica, mostrificazione del Msi tramite la figura del suo leader Giorgio Almirante esce per le edizioni Eclettica una voluminosa biografia di Pino Romualdi, scritta da Luca Bonanno. Personaggio non di secondo piano Romualdi: a lui si deve, a guerra finita, dopo il 1945, la creazione di una rete di contatti clandestina tra i “vinti” finalizzata alla ripresa politica del neofascismo. A lui si deve la trattativa con Palmiro Togliatti per l’amnistia ai fascisti superstiti in cambio della promessa di schierare i reduci del Ventennio dalla parte della Repubblica al referendum del 2 giugno 1946. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
«Li rivendico»: Magi “orgoglioso” dei soldi presi da Soros, ma vuole insegnare l’indipendenza alla destra (video)Un politico ha dichiarato di aver preso dei soldi da un finanziere noto e si è detto orgoglioso di questa scelta.
Dai campi di Verga alla periferia contemporanea: “Cavalleria rusticana” rinasce alla Laudamo tra gelosia, duelli e modernità scenicaIl 23 aprile presso la Sala Laudamo si è tenuto lo spettacolo “Cavalleria rusticana - la legge dei rasoterra”, una rivisitazione teatrale dell’opera...