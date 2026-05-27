Romualdi missino aperto alla modernità che può ancora insegnare alla destra

Notizia in breve

È stata pubblicata una biografia di Pino Romualdi, scritta da Luca Bonanno e edita da Eclettica. Il volume approfondisce la figura del politico, noto per aver aperto alla modernità e aver cercato di rinnovare la destra. La pubblicazione avviene in un momento in cui si parla molto di Giorgio Almirante e del passato del Movimento Sociale Italiano.