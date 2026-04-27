Dai campi di Verga alla periferia contemporanea | Cavalleria rusticana rinasce alla Laudamo tra gelosia duelli e modernità scenica

Il 23 aprile presso la Sala Laudamo si è tenuto lo spettacolo “Cavalleria rusticana - la legge dei rasoterra”, una rivisitazione teatrale dell’opera di Verga. La messa in scena, diretta da Vincenzo Tripodo, ha presentato una versione moderna dell’opera, inserendo elementi come gelosia, duelli e una scenografia aggiornata. Tra gli interpreti, è stata presente anche Mariello Lo Sardo, contribuendo a rendere l’evento un appuntamento significativo nel panorama teatrale locale.

E’ andato in scena il 23 aprile alla Sala Laudamo lo spettacolo “Cavalleria rusticana - la legge dei rasoterra”, una interessante versione teatrale moderna dell’opera di Verga, con la riscrittura e la regia di Vincenzo Tripodo e la partecipazione straordinaria di Mariello Lo Sardo.Una storia.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate 'Cavalleria rusticana', commedia di Giovanni VergaLa Compagnia Teatro d’Oggi presenta, per la XXV STAGIONE di PROSA 2025/26 presso il Teatro Angioino di Mola di Bari, con la Direzione Artistica di... Cavalleria Rusticana: un racconto sulla forza del gruppo sul palco della Sala LaudamoTutto pronto per “Cavalleria Rusticana La legge dei Rasoterra”, riscrittura e regia di Vincenzo Tripodo, in scena alla Sala Laudamo dal 23 al 30... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Valtellina Golf Club, nuova governance per il campo di Caiolo: Roberto Galli presidente; Nuova governance per il Valtellina Golf Club Spa; Tramvia Libertà-Rovezzano, tre anni di cantieri. Si parte questa estate, lavori a macchia di leopardo; Valtellina Golf Club: Il rilancio di Caiolo tra sport e turismo. Cotronei, il Premio Verga rilancia l’olio di qualità calabrese: Successo per la IX edizione tra qualità, oleoturismo e rilancio della filiera olivicola regionaleUn evento che valorizza il territorio e la filiera olivicolaNon solo una competizione, ma un vero e... - facebook.com facebook