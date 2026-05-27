Una squadra di Serie C ha ottenuto una vittoria per 4-0, stabilendo un record di gol secondo il modello statunitense. La formazione ha subito solo tre reti durante tutta la stagione, grazie a un sistema adottato ispirato alle metodologie americane. Tra i protagonisti, una studentessa ha guidato la squadra in panchina, suscitando attenzione per il suo ruolo insolito.

? Punti chiave Come ha fatto una studentessa a guidare la squadra in panchina?. Perché il modello americano ha permesso di subire solo tre gol?. Chi ha costruito la rosa mescolando talenti locali e studentesse USA?. Come gestirà il club il salto in Serie C tra studio e sport?.? In Breve Regular season perfetta con 97 gol segnati e soli 3 subiti.. Allenatrice Carmen Acedo e tecnico Daniele De Luca guidano il progetto.. Rosa composta da otto atlete americane e talenti del Trastevere e Romulea.. Partite giocate al Campo Roma grazie alla collaborazione con la Romule.. Il Rome City Institute ha conquistato la promozione in Serie C dopo una stagione d’eccellenza conclusasi con la vittoria della finale di campionato per 4-0 contro il Grifone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rome City in Serie C: trionfo 4-0 e record di gol per il modello USA

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