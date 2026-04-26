Man City – Southampton 2-1 | resoconto risultato e gol mentre il City evita lo shock per raggiungere la finale di FA Cup

Il Manchester City ha battuto il Southampton 2-1 a Wembley, assicurandosi un posto in finale di FA Cup. Nico Gonzalez ha segnato un gol spettacolare che ha contribuito alla vittoria dei cittadini, che hanno evitato uno scontro inatteso. La partita si è conclusa con il City che ha superato gli avversari e ha portato a casa il risultato necessario per proseguire nel torneo. Nessuna polemica o commento sui social ha accompagnato questa vittoria.

2026-04-25 20:21:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Nico Gonzalez ha segnato un gol meraviglioso mandando il Manchester City in finale di FA Cup dopo la vittoria per 2-1 sul Southampton a Wembley. Il centrocampista spagnolo si è lanciato da 30 yard per completare la rimonta dopo che i Saints di seconda divisione hanno preso un vantaggio scioccante a poco più di 10 minuti dalla fine della partita. Il tiro deviato di Jeremy Doku ha portato le squadre in parità pochi istanti dopo che Finn Azaz aveva segnato un sontuoso gol per i Saints. Il Southampton ha difeso con risolutezza per tutto il tempo, ma non è riuscito a realizzare quella che sarebbe stata una vittoria memorabile nella capitale.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Man City – Southampton 2-1: resoconto, risultato e gol mentre il City evita lo shock per raggiungere la finale di FA Cup Southampton v Leicester City | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26 Notizie correlate Man City-Southampton: commento testuale, aggiornamenti, gol e statistiche della semifinale di FA Cup2026-04-25 18:59:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Manchester City può fare un passo avanti verso il triplete... Man City-Liverpool: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche dei quarti di finale della FA Cup2026-04-04 13:15:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: FA Cup, Manchester City - Southampton: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming; FA Cup, City in finale: ribalta il Southampton 2-1; Manchester City in finale: 2-1 pazzo in rimonta al Southampton; Nico Gonzalez, l'eroe che non t'aspetti, manda il City in finale di FA Cup. Nico Gonzalez, l'eroe che non t'aspetti, manda il City in finale di FA CupContro il Southampton Guardiola lascia a riposo 8 titolari, fatica e va sotto al 79'. Ma Doku e l'argentino la ribaltano in 5 minuti. Domani Chelsea-Leeds per vedere chi sfiderà i Citizens, alla quart ... gazzetta.it Man City vs Southampton LIVE RESULT: Gonzalez SCREAMER fires Pep’s side into FA Cup final as Saints left heartbrokenMANCHESTER CITY have beaten Southampton 2-1 in this weekend’s first FA Cup semi-final. Pep Guardiola’s side have reached their fourth successive final after Nico Gonzalez’ ... thesun.co.uk Fa Cup, il Manchester City vola in finale: Southampton battuto 2-1 in rimonta - facebook.com facebook Nico #Gonzalez 2-1, rimonta completata e Manchester City in finale di #FACup così #CitySouthampton #DAZN x.com